Pallacanestro la Sella demolisce Forlì per 86-67 e festeggia la salvezza diretta

Forlì per agganciare la salvezza diretta e non passare per i playout. Mentre Forlì, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque, vuole confermare almeno la sua. Ferraratoday.it - Pallacanestro, la Sella demolisce Forlì per 86-67 e festeggia la salvezza diretta Leggi su Ferraratoday.it La Benedetto XIV, che viene da solo due vittorie nelle ultime cinque, arriva all'ultimo atto del campionato di A2, giocando controper agganciare lae non passare per i playout. Mentre, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque, vuole confermare almeno la sua.

Su questo argomento da altre fonti

Pallacanestro, la Sella supera uno scontro diretto fondamentale: 73-78 a Vigevano - Benedetto XIV arriva a Vigevano dopo la vittoria di extra lusso contro Cantù. Vigevano, invece, una settimana fa ha perso uno scontro diretto contro Torino. Facendo lievitare il peso di questa sfida, Sella si presenta con due punti di vantaggio in classifica sui padroni di casa, vittoriosi con... 🔗europa.today.it

Pallacanestro, la Sella supera uno scontro diretto fondamentale: 73-78 a Vigevano - Benedetto XIV arriva a Vigevano dopo la vittoria di extra lusso contro Cantù. Vigevano, invece, una settimana fa ha perso uno scontro diretto contro Torino. Facendo lievitare il peso di questa sfida, Sella si presenta con due punti di vantaggio in classifica sui padroni di casa, vittoriosi con... 🔗ferraratoday.it

Pallacanestro Correggio vince contro AICS Forlì con tripla decisiva di Saccone - AICS FORLI’ 86 CORREGGIO 87 AICS FORLI’: Gardini 22, Gasperini 12, Spinsi 7, Adamo 5, Zammarchi, Righi, Corzani 4, Pinza 20, Bessan 6, Ravaioli 10. All. Di Lorenzo. CORREGGIO: Messori 9, Manicardi 26, Saccone 23, Pietri 1, Moscardini, Mariani 2, Iannelli 3, Palladino, Serli 12, Pini 11, Iori ne. All. Boci. Arbitri: Ragazzi e Carpanelli di Bologna. Parziali: 23-23, 41-48, 65-64. Una tripla di Dario Saccone (foto) nel finale regala la terza vittoria di fila alla Pallacanestro Correggio (6), che espugna Forlì (6) al termine di un match in altalena, aggancia i rivali in classifica e ... 🔗sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Benedetto XIV Sella Cento - Pallacanestro 2.015 Unieuro Forlì 86 - 67; Sella Cento enorme: demolisce Forlì e rimane in Serie A; Unieuro Forlì cuore e grinta, ne manda sei in doppia cifra e demolisce la Reale Mutua Torino; Unieuro Forlì-Apu Udine, scatta la prevendita: i prezzi dei biglietti e le modalità di acquisto. 🔗Se ne parla anche su altri siti