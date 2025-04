Lopinionista.it - Ligabue: in libreria “Il poeta del rock”

MILANO – Si intitola “Luciano. Ildel” (Diarkos) il nuovo libro di Antonio Piazzolla, dedicato al cantautore di Correggio. In quasi quarant’anni di carriera, Lucianoha emozionato generazioni intere con i suoi testi profondi e le melodie indimenticabili, diventate negli anni la colonna sonora della vita di tanti giovani adolescenti.Ventiquattro dischi pubblicati (finora) e un Premio Tenco, tra gli oltre sessanta premi ricevuti, ci ricordano quanto la sua carriera abbia segnato il panorama musicale italiano. Il rapporto speciale coi fan, poi, lo distingue dai colleghi e il record europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista, mantenuto per dodici anni, né è la dimostrazione pratica.Nel 2005, nella sua Reggio Emilia, accorsero oltre 165mila persone.