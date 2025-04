Gasperini | Approccio arrogante la Champions sembra dovuta Preoccupati noi? Magari quelle dietro…

Bergamo. A Gian Piero Gasperini non va giù il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Lecce in una serata diversa da tutte le altre, per ciò che è successo fuori dal campo, il grave lutto vissuto dai salentini che ha inevitabilmente condizionato una serata in cui forse il calcio doveva essere la cosa meno importante. Ne esce un pari che lascia intatte le posizioni di Champions, ma allo stesso tempo permette di avvicinarsi a chi sta al piano di sotto.

Atalanta-Lecce 1-1, le parole di Gasperini

Il clima – "Ciò che è successo ha colpito tutti quanti, aldilà dei rinvii. L'aspetto emotivo ha pesato 100 volte in più sul Lecce rispetto a noi, è stato qualcosa di toccante per tutti, poi la partita è iniziata e si è pensato al calcio".

L'avvicinamento alla partita – "Abbiamo dato disponibilità a giocare quando ci è stato chiesto.

Isaksen mette nei guai Gasperini: corsa Champions apertissima - La Lazio espugna il campo dell’Atalanta grazie alla rete del danese: i nerazzurri risucchiati, si apre anche la corsa al terzo posto Due squadre reduci da momenti complicati e una vittoria che può risollevare certamente il morale della Lazio. Dall’altra parte le preoccupazioni in casa Atalanta non mancano. Se i biancocelesti ritrovano i tre punti dopo tre gare, con la seconda vittoria nelle ultime 7, per i nerazzurri arriva la terza sconfitta consecutiva e ora gli orobici sono ancora più risucchiati nella corsa Champions. 🔗calciomercato.it

Gasperini e l’Atalanta, si è rotto l’incantesimo: Champions a rischio. Altro che «si sta esagerando» - L’Atalanta non sa più vincere in casa. Anche la Lazio sbanca il Gewiss Stadium, per 1-0. È la terza sconfitta consecutiva (senza segnare un gol). La Dea non vince in casa dal 5-0 allo Sturm Graz il 21 gennaio. In campionato non ha mai vinto in casa nel 2025. Di questo passo, Gasperini rischia pure il terzo posto. Questa sera la Juventus, battendo la Roma, potrebbe raggiungerla al terzo posto a quota 58 punti. 🔗ilnapolista.it

ATALANTA - Gasperini: "Vedo arroganza e presunzione, sembra che la Champions sia dovuta" - "Non m'è piaciuto il brutto approccio, anche di qualche giocatore importante. Non avevamo mai la velocità e la precisione giusta: c'è un po' di presunzione nel raggiungere un traguardo che sembra dovu ... 🔗msn.com

Atalanta, Gian Piero Gasperii arrabbiato per l’approccio alla partita - Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini non è per niente contento di come la squadra è scesa in campo contro il Lecce. 🔗sportal.it

Gasperini: “Non è normale essere in Champions ogni anno, guardate chi c’è dietro” - Atalanta, Gasperini dopo il pareggio con il Lecce: "Non diamo per scontata la Champions. Serve lavorare duro fino alla fine". 🔗calcioatalanta.it