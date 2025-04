Mister Movie | Sentry vs Superman | Lewis Pullman Anticipa una Crescita di Potere nel MCU

L'attore Lewis Pullman parla del confronto tra Sentry e i supereroi più iconici, svelando possibili sviluppi futuri nel MCU.

Mister Movie | Sentry in Thunderbolts: Finalmente Svelato il Costume di Lewis Pullman! - Marvel Legends Ci Regala un'Anteprima Incredibile Sei in fibrillazione per Thunderbolts? Anch'io! L'attesa sta per finire e finalmente abbiamo un assaggio di quello che ci aspetta. La Marvel Legends ha appena svelato la action figure di Lewis Pullman nei panni di Sentry, e ragazzi, il costume è pazzesco! Dopo mesi di speculazioni e avvistamenti sfuggenti, possiamo ammirare il look completo di questo personaggio enigmatico. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Quale sarà la trama del sequel Coco 2? - Il tanto atteso sequel di Coco è ufficialmente in fase di sviluppo presso Pixar Animation Studios. Durante la riunione annuale degli azionisti della Walt Disney Company, il CEO Bob Iger ha confermato che Coco 2 è nelle prime fasi di produzione. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, Iger ha espresso grande entusiasmo riguardo alla direzione del progetto, dichiarando che il sequel sarà "pieno di umorismo, emozioni e avventura". 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Ballando con le Stelle 2025, Milly Carlucci Rivela Data Inizio, Cast, Giuria e Sorprese! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Milly Carlucci svela le novità di Ballando con le Stelle: casting aperto al pubblico, il futuro di Mariotto e un commento sulle coppie Madonia-Bruganelli. Scopri tutti i dettagli! 🔗mistermovie.it

