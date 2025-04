Marchegiani ricorda | Napoli come il Milan di Pioli Spiego!

Marchegiani ha analizzato la corsa scudetto, elogiando il Napoli e pronunciandosi sul difficile momento vissuto dall’Inter di Simone Inzaghi.IL RAGIONAMENTO – Luca Marchegiani si è così espresso a Sky Sport sulla lotta scudetto: «Una grande risposta da parte del Napoli, che ha fatto la partita che doveva disputare. Ha attaccato sin dall’inizio, si è difeso benissimo e ha mostrato quell’attenzione e concentrazione ai dettagli vista in tutta la stagione. In questo momento il Napoli ha riaccelerato, sta vincendo e convincendo non prendendo gol da 3 partite. Se non è un andamento decisivo, comunque è molto importante».Marchegiani su un parallelismo tra Napoli e Milan: Inter sempre coinvoltaIL CONFRONTO – Marchegiani ha poi proseguito: «Penso che il Napoli stia facendo quello che ha fatto il Milan due anni fa. Inter-news.it - Marchegiani ricorda: «Napoli come il Milan di Pioli. Spiego!» Leggi su Inter-news.it Lucaha analizzato la corsa scudetto, elogiando ile pronunciandosi sul difficile momento vissuto dall’Inter di Simone Inzaghi.IL RAGIONAMENTO – Lucasi è così espresso a Sky Sport sulla lotta scudetto: «Una grande risposta da parte del, che ha fatto la partita che doveva disputare. Ha attaccato sin dall’inizio, si è difeso benissimo e ha mostrato quell’attenzione e concentrazione ai dettagli vista in tutta la stagione. In questo momento ilha riaccelerato, sta vincendo e convincendo non prendendo gol da 3 partite. Se non è un andamento decisivo, comunque è molto importante».su un parallelismo tra: Inter sempre coinvoltaIL CONFRONTO –ha poi proseguito: «Penso che ilstia facendo quello che ha fatto ildue anni fa.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, tentativo per Manna. Ma il dirigente vuole restare al Napoli - Milan, tentativo per Manna. Ma il dirigente vuole restare al Napoli"> Dopo il mancato accordo con Fabio Paratici, il Milan è già al lavoro per trovare il nuovo direttore sportivo. Come riportato da Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera avrebbe tentato anche la pista che porta a Giovanni Manna, attuale d.s. del Napoli. Il dirigente, che la scorsa estate ha firmato un contratto di lunga durata con il club di Aurelio De Laurentiis, avrebbe però fatto sapere di voler proseguire il suo percorso in azzurro, declinando l’interesse milanista. 🔗napolipiu.com

Genoa, Vieira lancia il talento De Winter: ci sono Napoli e Milan, la valutazione - La prossima sarà soprattutto l`estate dei difensori. Diversi top club italiani hanno in mente un restyling dal punto di vista difensivo e ci... 🔗calciomercato.com

Caos Napoli-Milan: “Intervenga la Procura Federale, vittoria a tavolino” - La sfida del ‘Maradona’ si tinge di giallo: sta succedendo di tutto, chiosa senza precedenti e nuova svolta Prima Politano, poi Lukaku. Uno-due famelico del Napoli che, mettendo a nudo tutte le fragilità difensive evidenziate dal Milan, ha subito instradato la sfida del ‘Maradona’, lanciando un messaggio importante all’Inter di Simone Inzaghi. Prima mezz’ora dominata in lungo e in largo dagli uomini di Conte, capaci di sbloccare la contesa sin dal primo minuto e sempre sul pezzo. 🔗calciomercato.it

Su questo argomento da altre fonti

Marchegiani: Il Napoli come il Milan di due anni fa. Però la stagione dell'Inter è già bellissima; Napoli, Marchegiani: «Napoli, per la rimonta serve la spinta della città»; Marchegiani duro contro la difesa: Il primo gol preso dal Milan a Napoli è inspiegabile; Marchegiani: Il Napoli ha ritrovato se stesso con il 4-3-3 e Neres? Dico.... 🔗Su questo argomento da altre fonti

Marchegiani duro contro la difesa: "Il primo gol preso dal Milan a Napoli è inspiegabile" - Marchegiani duro contro la difesa: "Il primo gol preso dal Milan a Napoli è inspiegabile" Intervenuto ai microfoni di Sky, Luca Marchegiani ha parlato così del Milan e della sconfitta dei ... 🔗informazione.it

Marchegiani dopo Napoli-Milan: "Neres è l'uomo in più di Conte per tre motivi" - Successo importante per il Napoli. La squadra di Antonio Conte tiene testa all'Inter capolista e supera 2-1 il Milan nel posticipo della domenica sera. Al termine del match, Luca Marchegiani ha ... 🔗tuttomercatoweb.com

Marchegiani duro contro la difesa: "Il primo gol preso dal Milan a Napoli è inspiegabile" - Intervenuto ai microfoni di Sky, Luca Marchegiani ha parlato così del Milan e della sconfitta dei rossoneri sul campo del Napoli: "Il primo gol preso dal Milan è inspiegabile. Vuol dire non avere ... 🔗milannews.it