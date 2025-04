Quando ci sarà la canonizzazione di Carlo Acutis dopo la morte di Papa Francesco | perché sarà fatto santo

La canonizzazione di Carlo Acutis è confermata anche dopo la morte di Papa Francesco, ma i tempi sono incerti. I miracoli riconosciuti e le previsioni

"La canonizzazione di Carlo Acutis sarà un giorno ancora più grande" - ASSISI – L’inevitabile sospensione della celebrazione eucaristica e del rito della canonizzazione previsti per domenica, in occasione del Giubileo degli Adolescenti, di Carlo Acutis, a seguito della morte di Papa Francesco crea attesa per sapere quando la cerimonia potrà essere riprogrammata. Di certo sarà necessario attendere l’elezione del nuovo Sommo Pontefice per avere un quadro più chiaro e conoscere la nuova data per un evento molto atteso e per il quale Assisi si stava preparando sul piano organizzativo e logistico, dai parcheggi straordinari alle navette ai grandi schermi. 🔗lanazione.it

Canonizzazione di Carlo Acutis: il papa ci sarà? Le condizioni di salute e la volontà di Francesco - Milano, 23 marzo 2025 – Papa Francesco ha fatto la sua ricomparsa pubblica oggi, domenica 23 marzo, dopo sei settimane di ricovero al policlinico Gemelli. Le dimissioni, precedute da un saluto ai fedeli dalla terrazza dell’ospedale, seduto sulla sedia a rotelle. Poi, a sorpresa, una tappa nella basilica di Santa Maria Maggiore per un momento di preghiera, prima del ritorno a Casa Santa Marta, in Vaticano, dove trascorrerà un periodo di convalescenza di almeno due mesi, secondo quanto riferito dai responsabili dell’ospedale che l’hanno avuto in cura. 🔗ilgiorno.it

Vaticano: calendario Settimana Santa e canonizzazione di Carlo Acutis - Il Vaticano rende noto il calendario delle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa e dell'Ottava di Pasqua, dal 13 aprile domenica delle Palme al 27 aprile, canonizzazione di Carlo Acutis, passando per il 20 aprile, giorno di Pasqua. Al momento non è indicata la presenza del Papa né il nome dei cardinali celebranti eventualmente delegati. La Sala Stampa della Santa Sede informa infatti che "bisognerà vedere i miglioramenti delle condizioni di salute del Papa nelle prossime settimane per valutare una sua eventuale presenza, e in che termini, ai riti della Settimana Santa". 🔗quotidiano.net

