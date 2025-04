Fernando Filoni il cardinale globetrotter | l?idea di un papato di transizione E su di lui puntano i neocatecumenali

Fernando Filoni basta questo: quando si trovò a fare il nunzio a Baghdad durante la Guerra del Golfo nel 2003, aiutando il Vaticano a. Ilmessaggero.it - Fernando Filoni, il cardinale globetrotter: l?idea di un papato di transizione. E su di lui puntano i neocatecumenali Leggi su Ilmessaggero.it Per capire a fondo la cifra umana e il carattere tosto dibasta questo: quando si trovò a fare il nunzio a Baghdad durante la Guerra del Golfo nel 2003, aiutando il Vaticano a.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il cardinale Repole: 'Migranti in manette, umanità ferita profondamente' - "Quando vedi migranti condotti via con le manette hai la sensazione che c'è un pezzo di umanità che viene ferita profondamente. Non possiamo rassegnarci a questo". Così il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, intervistato dalla Tgr Piemonte della Rai nella domenica delle Palme a proposito del caso di Gjader, in Albania. "Credo - ha aggiunto il cardinale - che ci sarà un giudizio di coloro che verranno dopo di noi e per i credenti c'è anche il giudizio del Signore". 🔗quotidiano.net

Milanmania: se chi sbaglia paga, Cardinale dovrebbe mandare via chi ha sbagliato tutto - Chi sbaglia paga, soprattutto in un posto di lavoro così importante come il Milan. Chi lo ha guidato, ha sbagliato tutto, ma proprio tutto.... 🔗calciomercato.com

E’ morto Papa Francesco, l’annuncio del Cardinale Farrell alle 7 e 35. Aveva 88 anni - Poco fa Sua Eminenza, il Card Farrell, ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco, con queste parole: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è […] L'articolo E’ morto Papa Francesco, l’annuncio del Cardinale Farrell alle 7 e 35. 🔗cilentoreporter.it

Se ne parla anche su altri siti

Fernando Filoni, il cardinale globetrotter: l’idea di un papato di transizione. E su di lui puntano i neocatec; Ordine del Santo Sepolcro, Filoni Gran Maestro; Papa, Card. Filoni: Ora chiamati all'organizzazione poi si vedrà; L’arcivescovo Gualtiero Isacchi nominato Cavaliere Grand’Ufficiale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fernando Filoni, il cardinale globetrotter: l’idea di un papato di transizione. E su di lui puntano i neocatecumenali - Per capire a fondo la cifra umana e il carattere tosto di Fernando Filoni basta questo: quando si trovò a fare il nunzio a Baghdad durante la Guerra del Golfo nel 2003, aiutando il Vaticano ... 🔗ilmessaggero.it

CONCLAVE - Anche un cardinale nato a Manduria fra i 'papabili': è il cardinale Fernando Filoni. La sua famiglia è però originaria di Galatone - «Il toto-Papa? Il toto-futuro? Lo fate voi sui giornali, il resto si vedrà» Anche un cardinale nato a Manduria fra i “papabili”: è il cardinale Fernando Filoni. La sua famiglia è però originaria di Ga ... 🔗manduriaoggi.it

I cardinali verso il conclave. Filoni: «Il popolo di Dio ci accompagna, l'eredità di Francesco non cadrà» - «L'eredità di Papa Francesco non cadrà». Sono le parole del porporato salentino Fernando Filoni pronunciate ieri mattina mentre entrava nella terza ... 🔗quotidianodipuglia.it