Conte a Dazn | Non ho visto la partita dell’Inter anche perché già soffriamo per noi | perché dobbiamo soffrire anche per le altre?

Conte, l’allenatore del Napoli ha parlato della vittoria sul Torino e della partita di oggi a San Siro: le sue paroleAl termine del match del Maradona, con la vittoria dei padroni di casa per 2-0, l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di Dazn.LE DICHIARAZIONI DI Conte – «Non ho visto la partita dell’Inter, anche perché già soffriamo per noi: perché dobbiamo soffrire anche per le altre? Ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Poi ho spento il telefono e tutto quanto, ognuno decide come soffrire.”. Napoli che con questa vittoria sembra molto vicino allo Scudetto: “Mancano quattro passi, abbiamo fatto il primo portandoci avanti. Sappiamo benissimo che affronteremo due squadre in lotta per la salvezza come Lecce e Parma e poi Genoa e Cagliari in casa, è tutto da giocare. Internews24.com - Conte a Dazn: «Non ho visto la partita dell’Inter, anche perché già soffriamo per noi: perché dobbiamo soffrire anche per le altre?» Leggi su Internews24.com , l’allenatore del Napoli ha parlato della vittoria sul Torino e delladi oggi a San Siro: le sue paroleAl termine del match del Maradona, con la vittoria dei padroni di casa per 2-0, l’allenatore del Napoli Antonioha parlato così ai microfoni di.LE DICHIARAZIONI DI– «Non holagiàper noi:per le? Ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Poi ho spento il telefono e tutto quanto, ognuno decide come.”. Napoli che con questa vittoria sembra molto vicino allo Scudetto: “Mancano quattro passi, abbiamo fatto il primo portandoci avanti. Sappiamo benissimo che affronteremo due squadre in lotta per la salvezza come Lecce e Parma e poi Genoa e Cagliari in casa, è tutto da giocare.

