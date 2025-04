Coldiretti dona 6mila piantine alla città di Salerno | abbellito il lungomare

lungomare di Salerno: dopo l'esperimento, frutto di un'intesa con Coldiretti in occasione di Salerno in Flora, il Comune di Salerno e Salerno Pulita, la società alla quale dal 1 maggio sarà ufficialmente affidato il servizio di manutenzione delle aiuole e dei. Salernotoday.it - Coldiretti dona 6mila piantine alla città di Salerno: abbellito il lungomare Leggi su Salernotoday.it Tornano a fiorire le aiuole deldi: dopo l'esperimento, frutto di un'intesa conin occasione diin Flora, il Comune diPulita, la societàquale dal 1 maggio sarà ufficialmente affidato il servizio di manutenzione delle aiuole e dei.

