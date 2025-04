Bergonzi | Trattenuta di N’Dicka fallosa era rigore per l’Inter

Bergonzi boccia la scelta di Fabbri in Inter-Roma di non assegnare rigore per l'Intervento di Evan N'Dicka su Yann Aurel Bisseck.rigore NEGATO – All'Inter manca un rigore sacrosanto contro la Roma e anche l'ex arbitro, oggi moviolista per la Domenica Sportiva, Mauro Bergonzi non ha dubbi: «Al minuto 81 c'è questa Trattenuta tra N'Dicka e Dumfries, vanno giù entrambi, ma giusto che l'arbitro fischia a favore della Roma perché è più vigorosa la prima Trattenuta del difensore dell'Inter. Ma al 90' c'è un'altra Trattenuta di N'Dicka su Bisseck. N'Dicka trattiene in maniera abbastanza forte e vigorosa, ma è una Trattenuta che poteva essere giudicata fallosa. Ci stava il rigore a favore dell'Inter».

