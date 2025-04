Conclave lavori alla Cappella Sistina per creare 134 postazioni | la piattaforma di tubi le stufe la fumata Cosa cambia

Cappella Sistina sarà sottoposta ad una radicale. Ilmessaggero.it - Conclave, lavori alla Cappella Sistina (per creare 134 postazioni): la piattaforma di tubi, le stufe, la fumata. Cosa cambia Leggi su Ilmessaggero.it Ingegneri, vigili del fuoco, tappezzieri, elettricisti, falegnami, fabbri. Da stamattina ? per almeno sette giorni di lavoro ? lasarà sottoposta ad una radicale.

La Cappella Sistina chiude in vista del Conclave - Il Vaticano chiuderà al pubblico la Cappella Sistina a partire da lunedì, per i preparativi in vista del Conclave che eleggerà il prossimo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco. Secondo un calendario stabilito dal diritto canonico, il Conclave può iniziare solo dopo il periodo di lutto di nove giorni. 🔗lapresse.it

Cappella Sistina chiusa per Conclave - A partire da lunedì 28 aprile, la Cappella Sistina sarà sbarrata ai visitatori per consentire l’avvio del Conclave, il processo durante il quale i cardinali si riuniranno per eleggere il nuovo Papa. Contestualmente saranno sospese anche tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis, come comunicato dalla Santa Sede. Circa 15-20 giorni dopo la morte del Pontefice, inizierà il conclave, il processo riservato per eleggere il nuovo papa. 🔗funweek.it

Conclave in vista: la Cappella Sistina chiusa dal 28 aprile - "Per le esigenze del Conclave" la Santa Sede informa che la Cappella Sistina sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì prossimo oltre alla sospensione di tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis L'articolo Conclave in vista: la Cappella Sistina chiusa dal 28 aprile proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

