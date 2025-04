Il Napoli batte il Torino e vola a +3 sull' Inter | McTominay decide con una doppietta | Nerazzurri è crisi | terzo ko di fila | Classifica

McTominay con una doppietta il Napoli travolge il Torino e, approfittando dello stop dell'Inter al pomeriggio (battuta dalla Roma), prende il largo in vetta alla Classifica Xml2.corriere.it - Il Napoli batte il Torino e vola a +3 sull'Inter: McTominay decide con una doppietta | Nerazzurri, è crisi: terzo ko di fila | Classifica Leggi su Xml2.corriere.it Trascinato da Scottcon unailtravolge ile, approfittando dello stop dell'al pomeriggio (battuta dalla Roma), prende il largo in vetta alla

L’Inter batte l’Atalanta, prende i punti e scappa in fuga scudetto: vola a +3 sul Napoli - I gol di Carlos Augusto e Lautaro Martinez piegano la 'dea' (0-2) in dieci per l'espulsione di Ederson per proteste. La vittoria rilancia i nerazzurri in fuga verso lo scudetto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Risultati Serie A, il Napoli batte il Torino e conquista il primo posto, solo pari tra Atalanta e Lecce. La classifica aggiornata - di RedazioneRisultati Serie A, il Napoli approfitta della sconfitta dell’Inter per prendersi il primo posto, pareggio tra Atalanta e Lecce: la classifica aggiornata e cosa cambia per i nerazzurri Finiscono qui i posticipi della domenica valevoli per la trentaquattresima giornata di Serie A. Il Napoli ha sconfitto il Torino con il risultato di 2-0 grazie a una straordinaria doppietta di Scott McTominay, conquistando così la leadership in solitaria con un vantaggio di tre punti sull’Inter. 🔗internews24.com

L'Inter batte il Cagliari 3-1 e vola a +6 sul Napoli - AGI - Una vittoria importante per la corsa scudetto e che permette ai nerazzurri di approcciarsi nel miglior modo possibile alla sfida di mercoledì contro il Bayern Monaco. L'Inter vince 3-1 contro il Cagliari e torna a +6 dal Napoli, domani sera la squadra di Antonio Conte sarà chiamata a rispondere nel monday night contro l'Empoli per non perdere contatto col primo posto. Decisive le reti di Arnautovic, Lautaro Martinez e Bisseck, Piccoli all'inizio della ripresa ha dato l'illusione ai sardi di poter ribaltare il 2-0 del primo tempo: 21esima vittoria per i nerazzurri che tra quattro ... 🔗agi.it

