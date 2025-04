Zuppi | L’incontro fra Trump e Zelensky il primo miracolo di papa Francesco

Repubblica.it - Zuppi: “L’incontro fra Trump e Zelensky il primo miracolo di papa Francesco” Leggi su Repubblica.it Il cardinale: “Lui ha sempre predicato il dialogo, quanto avvenuto sabato è il risultato della sua diplomazia”

Ne parlano su altre fonti

Un incontro tra speranza e realpolitik: Trump e Zelensky all’ombra di Papa Bergoglio - Quando la storia si scrive, spesso lo fa nei luoghi più inaspettati. L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Vaticano, durante i funerali di Papa Bergoglio, è uno di quegli eventi che trascendono il semplice aneddoto diplomatico per assumere un significato quasi epocale. Lo scenario scelto – la Basilica di San Pietro, teatro di preghiere globali per la pace e custode di una tradizione millenaria di mediazione morale – non poteva essere più carico di simbolismo. 🔗ilfogliettone.it

Trump-Zelensky, la foto dell'incontro "costruttivo" in Vaticano che resterà nella storia - Miracolo di Jorge Mario Bergoglio, verrebbe da dire. Quando Volodymyr Zelensky, due mesi fa, ha lasciato la Casa Bianca dopo il duro scontro con Donald Trump, una riappacificazione tra i due sembrava pressoché impossibile. Eppure, nel giorno dei funerali di Papa Francesco, il presidente Usa e l'omologo ucraino hanno avuto un breve e "costruttivo" faccia a faccia. Dove? Nella Basilica di San Pietro, che fino a stamattina ha custodito la salma del Pontefice che più si è battuto per un mondo di pace e di condivisione. 🔗iltempo.it

Meloni: Zelensky dopo incontro con Trump? Dispiaciuto ma lucido, cerca soluzioni - (Agenzia Vista) Londra, 02 marzo 2025 “Ho trovato Zelensky dispiaciuto sicuramente, ma credo che tutti siamo dispiaciuti, credo che anche i protagonisti siano dispiaciuti; però l'ho trovato molto lucido, razionale, una persona che vuole cercare delle soluzioni e questo è molto importante”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine. 🔗liberoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump: Putin smetta di sparare, Zelensky pronto a cedere la Crimea - Trump: Putin smetta di sparare e firmi l'accordo; Prigionieri, bambini e pace giusta: Zelensky incontra Parolin e Zuppi; Zuppi: “L’incontro fra Trump e Zelensky il primo miracolo di papa Francesco”; Guerra Ucraina, Trump: Putin forse non vuole fermare guerra. Mosca: pronti a colloqui. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Prigionieri, bambini e pace giusta: Zelensky incontra Parolin e Zuppi - L'incontro fra il presidente Zelensky e il cardinale Zuppi a Roma - Presidenza ucraina Non solo Donald Trump. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto anche un doppio incontro “ecclesiale” a ... 🔗informazione.it

Trump: "Ottimo incontro con Zelensky, Putin deve fermarsi" - Il presidente degli Stati Uniti dopo il colloquio nella Basilica di San Pietro: 'Un incontro ottimo nell'ufficio più bello che abbia mai visto' ... 🔗msn.com