Piacenza-Tau 2-0 | highlights e gol

Piacenza torna a giocare allo stadio Garilli con l'obiettivo di battere il Tau per chiudere definitivamente il discorso salvezza. La formazione di mister Rossini centra l'obiettivo grazie alla doppietta di D'Agostino. Cronaca e. Ilpiacenza.it - Piacenza-Tau 2-0: highlights e gol Leggi su Ilpiacenza.it Dopo la bella vittoria di Riccione nel turno pre pasquale, iltorna a giocare allo stadio Garilli con l'obiettivo di battere il Tau per chiudere definitivamente il discorso salvezza. La formazione di mister Rossini centra l'obiettivo grazie alla doppietta di D'Agostino. Cronaca e.

