Terremoto in Italia quattro scosse in sette minuti | Sciame sismico in corso

minuti successivi, quando la terra ha cominciato a parlare più chiaramente.Tensione ai Campi Flegrei nella serata di oggi, domenica 27 aprile 2025, dove a partire dalle ore 20. Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, quattro scosse in sette minuti: “Sciame sismico in corso” Leggi su Thesocialpost.it La sera sembrava scivolare tranquilla, tra le luci accese nelle case e il brusio sommesso delle strade. Un’aria di domenica rallentata, sospesa tra la fine di aprile e l’inizio incerto dell’estate. Poi, all’improvviso, qualcosa ha interrotto quella normalità fragile: una vibrazione lieve, quasi impercettibile per chi era distratto, più netta invece per chi era seduto, in ascolto del silenzio. Nessuno sapeva se fosse stato un tremolio della terra o soltanto un’illusione. Le persone si sono fermate un istante, scrutando il soffitto, guardando le finestre, cercando negli occhi degli altri una conferma a quella strana inquietudine che sembrava nascere dal sottosuolo. La tensione si è fatta concreta neisuccessivi, quando la terra ha cominciato a parlare più chiaramente.Tensione ai Campi Flegrei nella serata di oggi, domenica 27 aprile 2025, dove a partire dalle ore 20.

