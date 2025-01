Ilrestodelcarlino.it - La nomina di Paraventi: "Assessore di sinistra?. La politica non c’entra. Riporto il rock alla Mole"

tessera del Partito Democratico e dal sostegnocampagna elettorale della candidata di centroIda Simonella alle elezioni Comunali del 2023carica dinella giunta di centrodestra guidata dal sindaco Silvetti. Un grande salto quello compiuto ieri da Martanell’atto di firmare il decreto dia nuovocomunaleCultura: "Fa davvero effetto vedere il mio nome preceduto dcarica di. Essere di? Io ho le mie idee, le ho sempre espresse e continuerò a farlo anche adesso. Non creda, ho avuto le mie perplessità nell’accettare la, non è stato facile, ma in fondo è stato naturale dopo che il sindaco me lo ha chiesto. In fondo lanon, io lavorerò per la città e per la gente. Dovevo scegliere, la vita è fatta di scelte e io ho fatto la mia".