Quotidiano.net - Kering vende The Mall di Leccio e Sanremo al fondo americano Simon

Firenze, 30 gennaio 2025 - Il dado è tratto:ha venduto al 100% agli americani di Simom il TheLuxury Outlets e le sue due sedi, avicino Firenze, e a. Ildi investimento immobiliare statunitense specializzato nella proprietà di prestigiose destinazioni dedicate allo shopping, alla ristorazione e all'intrattenimento ha versato al Gruppo del lusso di Francois Henri Pinault circa 350 milioni di euro. Creato nel 2001, Thegestisce due destinazioni di outlet di lusso in Italia: una a, vicino Firenze, e l'altra a, sulla riviera italiana. Un asset certo non strategico perquesto dei due outlet e poi un’occasione buona per fare cassa visto come vanno male di recente le cose nel mondo del lusso., leader globale nella gestione di proprietà dedicate allo shopping, alla ristorazione e all'intrattenimento, è perfettamente posizionato per garantire con successo la continuità operativa di Theche a, in Toscana, occupa circa 700 persone.