Il nuovo ruolo di Belloni Confermato l’incarico Ue Affiancherà von der Leyen

Leggi su Quotidiano.net

Difficile immaginarla disoccupata. Elisabetta, 66 anni, ultimo incarico alla guida del Dis, si accasa puntualmente a Bruxelles. Appena sbrigate le procedure amministrative, sarà Chief diplomatic adviser di Ursula von der. La nuova missione a fianco della presidente della Commissione europea ufficializza undiplomatico di prestigio, fedele alle anticipazioni trapelate già a metà gennaio all’epoca delle rumorose dimissioni dal Dis. Fatto raro, perché dalla posizione apicale di coordinamento dei nostri servizi segreti interni ed esteri di solito si esce per raggiunti limiti di età o per preciso avvicendamento su iniziativa del governo. Non per scelta propria, maturata in questo caso per rapporti complicati con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.