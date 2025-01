Oasport.it - Hockey pista: definito il tabellone della Final Four di Coppa Italia

La2025 diè sempre più vicina a vivere il suo attoe, quello, che però al momento non ha trovato una location ufficializzata.Sono note in compenso le squadre e gli accoppiamenti per la seconda competizionestica più importante nel nostro paese, dopo lo scudettoSerie A1: Trissino, Bassano, Forte dei Marmi e Lodi.La prima semie sarà un incrocio tutto vicentino, mentre nella seconda gara l’una contro l’altra vi saranno la compagine toscana e quella lombarda. Il meglio del meglio dell’nostrano a contendersi il trofeo, fra il 15 e il 16 marzo prossimi.Di seguito ilriassuntivo, con le date e le semii in programma. Le due vincitrici delle partite accederanno poi allaissima del 16 marzo. Sarà il Forte dei Marmi a ripetere il successo del 2024, oppure le altre squadre riusciranno a impedire il bis ai rossoblu?– SEMII – Sede da definire – 15 marzo 2025TRISSINO contro UBROKER BASSANO1954LA CANNICCIA MOTOR CLUB VH FORTE contro AMATORI WASKEN LODIE – Sede da definire – 16 marzo 2025Vincenti delle due semi