Guè ospite di ‘Mille Pare’ Sanremo, haters e il nuovo album

Guè, tra i nomi più influenti della scena rap italiana, è il protagonista della nuova puntata di Mille Pare, il podcast condotto da Alessia Lanza e prodotto da OnePodcast. In questo appuntamento, l’artista si apre su tematiche personali e professionali, dal suo ultimo‘Tropico del Capricorno’ alla prossima partecipazione al Festival di2025 insieme a Shablo, Joshua e Tormento.Se c’è un argomento che ha fatto discutere è proprio il coinvolgimento di Guè sul palco dell’Ariston. Il rapper ha chiarito la sua posizione: “Il mio manager, che è un mio amico da tre anni ed è anche un producer famoso e un musicista, va in gara. Però, essendo appunto un dj e producer va in gara con una band e la sua band siamo noi: io, Joshua e Tormento”, racconta Guè. “Io sono il più popolare e la gente associa a me la partecipazione.