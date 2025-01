Isaechia.it - Grande Fratello, Alessandro Zarino parla della sua ex Shaila Gatta: “Scappa dalle responsabilità e a volte finisce per fare la libertina, ma…”

Tra i protagonisti indiscussi dell’attuale edizione delc’è sicuramente la ballerina ed ex allieva di Amici, che ha fattore di sé in questi mesi per viatravagliata relazione con Lorenzo Spolverato, ma anche per le liti spesso accese con Helena Prestes.In questi mesi in molti hanato i comportamenti di, che spesso hanno diviso il pubblico e tra loro c’è stato anche, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzatoballerina.Intervistato da Superguidatv,ha commentato la storia tra la sua ex e Spolverato, ma non ha voluto sbilanciarsi eccessivamente:All’inizio ho seguito di più il loro percorso nella casa perché siva di loro dappertutto, anche sui social. Non guardo molto la tv. Non so dire se sia una storia vera oppure falsa però posso dire che all’internocasa le emozioni sono amplificate.