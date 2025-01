Cultweb.it - Fumate marijuana? La vostra memoria può essere a rischio

Fumarepotrebbe compromettere lapiù di quanto pensiate. Un nuovo studio, il più grande nel suo genere, ha rilevato che le persone che hanno fatto uso cronico di cannabis mostrano una ridotta attività cerebrale nelle aree responsabili delladi lavoro. Questo tipo diè essenziale per prendere decisioni rapide, comunicare in modo efficace e affrontare situazioni quotidiane come guidare o rispondere a una domanda complessa. Se siete consumatori abituali, potreste avere più difficoltà a ricordare informazioni importanti e ad adattarvi rapidamente agli eventi.Lo studio, condotto dall’Università del Colorado Anschutz Medical Campus e pubblicato su JAMA Network Open, ha coinvolto più di 1.000 partecipanti tra i 22 e i 36 anni. I ricercatori hanno analizzato l’attività cerebrale tramite risonanza magnetica funzionale (fMRI) mentre i soggetti eseguivano diversi test cognitivi, incluso uno specifico per ladi lavoro.