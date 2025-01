Panorama.it - È morta Marianne Faithfull, voce della Swinging London

a 78 anni, cantante e attrice, iconanegli anni Sessanta insieme a Mick Jagger con cui ha avuto una relazione dal 1966 al 1970. Il suo primo brano di successo è stato As Tears Go By, scritto da Jagger, Keith Richards e Andrew Loog Oldham. Nata a Hampstead, in Inghilterra, ha iniziato la sua carriera nel 1964 dopo aver partecipato ad una festa dei Rolling Stones, dove venne notata da Oldham, manager e produttoreband di Mick Jagger. Il suo album di debuttouscito nel 1965 ebbe un grande successo. Contemporaneamente alla carriera di cantanteinizio quella di attrice in I'll Never Forget What's is name (1967), The Girl on a Motorcycle (1968) e Hamlet (1969). Negli anni Settanta problemi di salute e la dipendenza da droghe frenarono la sua ascesa.