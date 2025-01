Inter-news.it - De Pieri: «Mi ispiro a Foden! Riferimenti all’Inter? Rubo da tutti»

Deha esordito in Champions League con la maglia dell’Inter contro il Monaco. Le sue parole piene di emozioni nel post-partita.SOGNO – Giacomo Deha avuto il piacere di commentare il suo esordio in Champions League e con l’Inter anche a Sky Sport. Le sue parole: «Niente da raccontare, un’emozione unica, un sogno realizzato sin da piccolo da quando ho iniziato a giocare. Lo stadio, la gente: quanta emozione! Ero tranquillo, in settimana mi ero allenato con loro, i compagni mi hanno aiutato molto, ripeto un’emozione unica.? Non ce n’è uno in particolare, sonograndi campioni e da ognuno c’è da rubare qualcosa. Il mio ruolo è l’esterno destro d’attacco, ma sono adattabile da punta a due o mezzala. Mia Phil, grandissimo giocatore con qualità molto elevate.