Cher, in un nuovo spot è una strega autoironica "sia vecchia che giovane" (VIDEO)

è protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Uber Eats Australia, in cui, nel tentativo di tornare agli anni ’80 e alla giovinezza, periodo della sua massima celebrità, l’attrice e cantante si trova catapultata nell’Inghilterra della caccia alle streghe, dove viene scambiata appunto per una fattucchiera. Dopo essersi salvata per il rotto della cuffia, tornata a casa, abbandona i sogni di ringiovanimento e si accontenta di cucinare. Il claim dellogioca infatti con la quasi totale omografia tra ‘time’ (tempo) e ‘thyme’ (timo)., come confermato anche dai responsabili di Uber Eats.nelloUber Eats 2025Dopo essere tornata per sbaglio nel 1680, nel pieno della persecuzione contro le streghe,viene giudicata troppo bella per la sua età, e condannata al rogo. Per fortuna, la stessa macchina del tempo che l’ha catapultata lì, la riporterà a casa, dove apprezzerà finalmente il gusto delle piccole cose.