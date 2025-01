Linkiesta.it - Che cosa prevede la nuova bussola per la competitività europea

Fino a ieri, si poteva pensare che fosse un’anomalia tutta italiana quella per cui lo stesso presidente del Consiglio riesce a guidare due esecutivi diametralmente opposti e a portare avanti (al netto dei giudizi di valore) l’azione di governo con entrambi. Ora, invece, nel Pantheon dei camaleonti – o opportunisti, direbbero i malvagi – politici l’avvocato del popolo è stato affiancato nientedimeno che da Ursula von der Leyen, presidente della Commissionepassata e presente.Se la popolare tedesca aveva espletato il suo primo mandato sotto il glorioso vessillo del Green deal, nell’epoca in cui Greta Thunberg motivava migliaia di giovani elettori a riempire le piazze di tutta Europa, ora l’eredità di quel Patto verde sembra esserle diventata scomoda. Non è certo una novità che il suo partito, il Partito popolare europeo, sia diventato sempre più insofferente alle norme che aveva fatto approvare all’Eurocamera con l’appoggio di tutte le forze politiche alla propria sinistra, fino a prenderle a picconate negli ultimi scorci della nona legislatura.