CCNL edilizia 2025 28 c’è l’intesa sui salari | aumento di 180 euro su più tranche

Buone notizie per i dipendenti nel: nella notte del 29 gennaio è stata firmatasulla parte economica del contratto nazionale di lavoro per il triennio-2028. L’accordo, raggiunto tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop, Confcooperative e Agci) e i sindacati di categoria (Fillea, Filca e Feneal), garantisce unale complessivo di 180, suddiviso in tre.Si tratta di un accordo limitato per ora alla parteale del, in attesa di arrivare a un accordo su tutti gli altri testi entro il 28 febbraio.Oltre agli aumenti, il negoziato proseguirà per definire altri aspetti normativi del contratto, tra cui sorveglianza sanitaria, premi di produzione, trasferta nazionale e previdenza complementare. L’obiettivo è chiudere tutti i dettagli entro la fine del mese.