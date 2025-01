Sbircialanotizia.it - Caso Almasri, silenzio e preoccupazione al Quirinale

Leggi su Sbircialanotizia.it

Mattarella atteso oggi a Scuola magistratura: non previsto intervento, un mese fa richiamo ad armonia istituzionielevata,scontato, necessità, più volte ribadita, ma a quanto pare inascoltata, di coltivare "armonia tra le Istituzioni" anche per poter promuovere fiducia tra i cittadini. Non è difficile immaginare l'atmosfera che regna alin queste ore .L'articoloalè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.