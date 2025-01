Quotidiano.net - Caso Almasri, il costituzionalista Cassese: “C’è l’obbligo dell’azione penale. Ma il pm deve fare una valutazione”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 30 gennaio 2025 – Professore, può considerarsi un atto dovuto l’iscrizione nel registro degli indagati della presidente del Consiglio e dei ministri di fronte a un esposto di un cittadino? “L’articolo 112 della Costituzione dispone che il pubblico ministero hadi esercitare l’azione. L’articolo 335 del Codice di proceduraprevede l’iscrizione della notizia di reato e l’avviso di garanzia all’indagato se va compiuta un’attività alla quale può partecipare anche la persona alla quale il reato è attribuito. Come ha stabilito recentemente l’Anac, questa attività non può da sola determinare effetti pregiudizievoli di natura civile e amministrativa. Queste le prescrizioni delle norme – avvisa Sabino, uno dei più autorevoli, se non il più autorevole, dei giuristi italiani –.