Anteprima24.it - BeatleSstory, 60th anniversario dall’album “Help!”: al Teatro Ricciardi di Capua lo spettacolo multimediale dal vivo

Tempo di lettura: < 1 minuto!”. L’8 febbraio aldilodal; l’evento ripercorre l’intera storia dei Beatles dal 1962 al 1970, in un concerto con oltre 40 dei loro successi più importanti come “She Loves You, Twist and Shout, Yesterday, Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be, Hey Jude” e altro ancora. Dalla caverna al tetto, attraverso l’era della Beatlemania, con strumenti vintage originali, molti cambi di costume, scenografie e spettacolari videoproiezioni , questoriporterà gli spettatori agli anni ’60 , quando una band cambiò il mondo con la sua musica! Con video d’epoca, costumi fedelmente riprodotti, strumenti vintage e un’incantevole scenografia BeatleStory diventa un ritratto fedele della band, unendo la storia dei Fab Four alla storia di un’epoca.