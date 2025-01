Tvplay.it - Addio Vlahovic, via per 60 milioni: Juve spiazzata

L’attaccante serbo rischia grosso in vista della prossima stagione, ecco cosa sta succedendo.Il futuro di Dusanè incerto. L’attaccante serbo classe 2000 sta vivendo un periodo piuttosto grigio della sua carriera, al punto da metterlo al centro delle voci che lo vedono quasi certamente lontano dallantus nella prossima stagione. 12 i gol segnati finora in stagione, di cui però soltanto 7 in Serie A, specchio di unantus che fatica a trovare la rete. L’ingaggio di Kolo Muani, poi, sembra a tutti gli effetti un ultimatum ae alle sue prestazioni, un segnale di possibile cessione a fine stagione qualora cose non dovessero migliorare., via per 60(LaPresse) tvplay.itIl club bianconero prese l’attaccante serbo della Fiorentina per 83di euro, una cifra che ad oggi sarebbe impossibile pensare di ottenere da qualsiasi club.