Anteprima24.it - VIDEO- FOTO De Luca, sanità: Campania prima in Italia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minuti “Ci vuole lo stomaco di ferro per andare avanti in questo Paese. Una nazione di cacicchi e pinguini il suo unico argomento è la stupidità e il futuro politico di chi lavora. Li vedi in tevevisione con la pelle morbida e vellutata, mai strassanti. Ed intanto noi abbiamo lavorato spaccandoci la schiena e buttando il sangue e lasi appresta a diventare laRegionena come eccellenza sanitaria”.E’ un fiume in piena il Governatore Vincenzo De, di nuovo presente all’ospedale Moscati di Avellino per prendere parte all’inaugurazione della sala operatoria ibrida, di un nuovo reparto per l’Unità operativa di Neonatologia e Tin e l‘avvio dei lavori per l’ampliamento del pronto soccorso.Un investimento da quasi 5 milioni di euro per ampliare il reparto diemergenze e la consegna dei lavori: “Entro ottobre 2025 gli spazi dell’attuale Pronto Soccorso saranno più che raddoppiati”, promettte il direttore generale dell’Azienda ospedaliera, Renato Pizzuti.