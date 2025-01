Spettacoloitaliano.it - Umberto Sbarrini marito di Giulia Spizzichino: età, figli, lavoro

Umberto Sbarrini è il marito storico di Giulia Spizzichino, una donna ebrea romana sopravvissuta alla Shoah e alla strage delle Fosse Ardeatine. Giulia Spizzichino è stata una figura chiave nella battaglia legale per l'estradizione e la condanna di Erich Priebke, uno degli ufficiali tedeschi responsabili della strage. Giulia Spizzichino non ha avuto una vita facile. Due matrimoni finiti male, uno perduto in tenera età. Di recente, il suo ruolo è stato interpretato da Massimo Wertmuller nel film tv di Rai 1. Ma chi è Umberto Sbarrini? età e biografia Umberto Sbarrini nacque nel 1925 circa. Era il marito e compagno di vita di Giulia Spizzichino. Ha un carattere molto diverso da lei, più bonario, aperto e solare. Pur non non essendo ebreo ha vissuto la stessa tragedia di Giulia Spizzichino, ha sempre saputo starle vicino, rispettando il suo dolore e anche sopportando la sua corazza emotiva.