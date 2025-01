Ilfoglio.it - Trump è un’opportunità che l’Europa non sa trasformare in oro

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - Va denunciato e perseguito questo complotto per farci diventare meloniani.Giuseppe De Filippi Al direttore - Non riesco a comprendere, caro Cerasa, quali siano i motivi che hanno indotto la Digos di Roma a indagare sugli autori della “pasquinata” apparsa sulle pareti della Piramide Cestia e della Fao e rivolta a quanti aspettano il 27 gennaio per salvarsi l’anima nel commemorare i milioni di ebrei sterminati, mentre in tutti gli altri 364 giorni criticano, insultano e perseguitano quelli vivi e vegeti che, nel fondare uno stato nella terra promessa, non hanno preso a riferimento la reclusione nei campi di sterminio, ma la resistenza del Ghetto di Varsavia ai nazisti nella primavera del 1943.Giuliano Cazzola Al direttore - Che il pregiudizio antisemita arrivasse a lambire l’amministrazione della giustizia era quanto di meno imprevedibile si potesse immaginare dopo le Nazioni Unite del 7 ottobre che non viene dal nulla e dopo le disquisizioni circa l’abissale discrimine tra l’ordinario sgozzamento e la decapitazione dei bambini ebrei.