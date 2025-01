Ilrestodelcarlino.it - Stalker recidivo nei guai. Perseguitava la ex mentre era ai domiciliari

Non è stato ‘sufficiente’ il carcere e neppure gli arresticon il braccialetto elettronico. Nessuna misura adottata nei suoi confronti lo ha mai fermato: ha continuato a mandare mail, a diffondere il numero di telefono della sua vittima sui siti di incontri hard o a farla chiamare da personaggi ‘loschi’ per intimorirla, per farle capire che sarebbe stata sempre sotto il suo controllo. Una persecuzione continua, silente che da troppo tempo distrugge la vita e l’anima di una donna. Sono state chiuse le indagini ed ora si attende, da parte della Procura, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di unoseriale che da mesi, anni, perseguita la ex convivente. L’uomo, 58 anni e fino a poco tempo fa ai, era stato condannato recentemente sempre per stalking nei confronti della stessa vittima ma non si è mai fermato, neppure ‘oggi’.