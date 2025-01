Roma scatta operazione keybox | rimosse

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.30 E' iniziata dal Rione Monti di,in mattinata, l'di rimozione forzata delle, le scatolette che contengono le chiavi degli appartamenti in affitto per turisti.A guidarla Alessandro Onorato, Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport della Capitale, assieme alla Polizia locale armata di cesoie e 15 operai al lavoro. Ne saranno staccate circa 200alla settimana. E' stato inoltre fornito un indirizzo e-mail a cui segnalare, con foto ed indirizzo i 'lucchettoni'.Per Onorato: "E' battaglia per decoro".