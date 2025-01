Prima Netanyahu poi Almasri | così l’Italia è entrata in rotta con la Cpi Lo scontro sui mandati d’arresto e quei sospetti sui giudici dell’Aja

Leggi su Open.online

Nessun giallo, nessun complotto. Non c’è nulla di misterioso nel ritardo con cui la Corte penale internazionale ha spiccato il mandato di cattura internazionale per Najem Osama: lo sostiene l’ex giudice della CorteCuno Tarfusser. Da giorni il governo Meloni ventila dubbi sulle tempistiche del mandato: perché – è la domanda che viene mossa in filigrana – la Cpi ha rotto gli indugi solo il 18 gennaio, proprio quandoera appena arrivato in Italia, se il super-trafficante di migranti libico girava indisturbato per l’Europa da ormai 12 giorni? A rispondere, quanto meno dal suo punto di vista, ora è Tarfusser: «Non c’è stato nessun cortocircuito. È un passaggio che richiede giorni perché bisogna che il mandato di cattura sia ben scritto, sia ben motivato, vanno studiati gli atti», dice il magistrato all’Ansa.