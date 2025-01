Iltempo.it - “Politica, una nuova leadership per i bisogni e le paure dei molti”. L'evento della John Cabot University

Leggi su Iltempo.it

Una conferenza internazionale di tre giorni per affrontare le sfide delle democrazie liberali con relatori provenienti dalle più prestigiose università italiane e internazionali. È l', organizzato da Resetdoc in collaborazione con la, da giovedì 30 gennaio a sabato 1^ febbraio, in Lungotevere Raffaello Sanzio 11 e in viaLungara 233. “Politologi, giuristi, sociologi e analisti delle più autorevoli università italiane e mondiali – spiega il presidenteJCU Franco Pavoncello- s'incontrano per dialogare sulla crisi delle democrazie liberali interrogandosi sulle difficoltà e le contraddizionisocietà contemporanea. Siamo particolarmente felici di poter ospitare undi tale raro peso accademico e scientifico” “Le democrazie liberali- osserva Giancarlo Bosetti, direttore di ResetDoc- faticano a unificare i cittadini attorno a obiettivi a lungo termine.