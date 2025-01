Lettera43.it - Niente informativa sul caso Almasri, sospesi fino al 4 febbraio i lavori di Camera e Senato

Dopo le mancate informative di Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sul rimpatrio del generale libico, che ha portato all’iscrizione della premier Giorgia Meloni, dei due ministri e del sottosegretario Alfredo Mantovano nel registro degli indagati, idisono statia martedì 4. È quanto chiesto dalle opposizioni e deciso dalla conferenza dei capigruppo dei due rami del Parlamento, sul piede di guerra dopo gli ultimi sviluppi di. Salta anche la nuova riunione congiunta del Parlamento per l’elezione dei giudizi costituzionali, prevista per domani 30 gennaio.Boccia: «Stop finché il governo non chiarirà i contorni della vicenda»Carlo Nordio e Matteo Piantedosi (Getty Images).«Non andremo avanti con ifinché il governo non chiarirà i contorni della vicenda, che non è solo giudiziaria ma essenzialmente politica e molto grave», ha detto Francesco Boccia, capogruppo del Pd al, parlando anche a nome dei colleghi dell’opposizione.