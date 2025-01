Anteprima24.it - Neonata morta in culla nel Casertano, al via il processo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPrima udienza alla Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) delper l’omicidio della piccola Aurora Savino, per il quale sono imputati i genitori, Emanuele Savino, di 28 anni, e Anna Gammella, di 21.Il drammatico episodio avvenne a Santa Maria a Vico (Caserta) il 2 settembre 2023, quando laaveva appena 45 giorni.Aurora fu trovatanellacon ustioni ed ecchimosi sull’addome, le gambe e i piedi; i genitori riferirono ai carabinieri che la bambina si era scottata durante un bagnetto la sera prima a causa di un getto di acqua bollente uscito per errore dal rubinetto, ma l’esame autoptico effettuato sul corpo della piccina e le immediate indagini dei carabinieri, che visionarono i messaggi scambiatisi dalla coppia in chat, diedero forza ai sospetti iniziali e portarono all’arresto dei due genitori nel novembre dello stesso anno per omicidio aggravato.