Secoloditalia.it - “Meloni, frigna”, “È complice di Almasri”: a sinistra la gara a chi la spara più grossa. Scintille in Aula

Leggi su Secoloditalia.it

In cuor loro lo sanno che l’assalto dei giudici al governo con l’avviso dinzia alla premier, con ipotesi di reato surreali, è un boomerang. Un copione già visto. Difficilmente l’opinione pubblica potrà abboccare tanto più che la reazione della premier non ha lasciato spazio al minimo tentennamento e la blindatura della maggioranza è massiccia. Ma a favore di telecamera labarricadera con la bava alla bocca deve mettere a tesoro l’assist delle toghe. E giù con attacchi sguaiati e accuse livorose. Per una volta la sbrindellata opposizione di centrotrova un briciolo di unità. E c’è laa chi lapiù. Si va dall’accusa di fuga (“non scappi, venga in Parlamento”) tesi abbracciata subito da Elly Schlein ossessionata dal derby a distanza con Giorgia, a quella, cavalcata nei giorni scorsi, della “inaccettabile copertura del generale stupratore e torturatore”, passando per il ricatto dei libici e via ululando.