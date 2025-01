Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Si cerca la qualificazione al libero in queste prime battute. Attesa per le azzurre

16:46 Buon inizio per la lettone con triplo lutz/triplo toeloop (da vedere filo d'entrata), poi triplo loop eseguito in modo problematico, quindi in doppio axel tutt'altro che eccezionale ma arrivato in piedi.16:45 Ricomincia la gara. In pista c'è la lettone Anastasia Konga. Anche per lei scelta contemporanea: "L'enfer" di Stromae16:44 Un minuto si ricomincia.16:38 Diciamo che abbiamo visto primi gruppi migliori. Speriamo che illlo si alzi un minimo nel secondo. Le atlete sono appena scese sul ghiaccio. Ecco l'elencoWarm-Up Group 26Anastasija KONGALAT7Julija LOVRENCICSLO8Ana Sofia BESCHEAROU9Antonina DUBININASRB10Stefanie PESENDORFERAUT16:36 Zsembery ottiene 40.59 (18.37,22.22), quarta piazza per lei.