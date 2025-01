Oasport.it - LIVE Busto Arsizio-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: trasferta lombarda per la capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-PINEROLO DIDALLE 20.0020.25: Dubbio Rebecca Piva perma la schiacciatrice della Eurotek, uscita dopo pochi scambi domenica scorsa, dovrebbe riuscire ad essere in campo.dovrebbe giocare con Boldini-Obossa, Sartori e Van Avermaet al centro, le bande Piva e Kunzler e Pelloni libero20.22: La corazzata veneta si farà trascinate dall’opposto Isabelle Haak, dai martelli Zhu Ting e Gabi, dalle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, dalla regista Joanna Wolosz.20.19: Le Pantere partiranno con tutti i favori del pronostico e tornano in scena a tre giorni di distanza dal successo ottenuto contro Chieri, mentre le Farfalle hanno perso tre delle ultime quattro uscite e sono scivolate al settimo posto in classifica generale.