La marcia dei trattori Gli agricoltori in rivolta | Chiediamo lo stato di crisi Siamo a rischio chiusura

È tornata la protesta dei. Ieri gran parte del settore agroalimentare si è fermato per denunciare le criticità che stanno mettendo in ginocchio tutta Italia. Da Nord a Sud, migliaia di, allevatori e pescatori sono scesi in strada chiedendo l’adozione immediata dellodie un intervento concreto da parte delle istituzioni. Anche Reggio è stata protagonista delle manifestazioni. Nella frazione di Bagno infatti, decine direggiani e parmensi – uniti in un unico presidio – si sono riuniti coi propriper poi dare vita ad unafino a Rubiera (video sul nostro sito www.ilrestodelcarlino.it/reggio), paralizzando anche il traffico. Mentre domani è previsto un corteo verso Piazza Prampolini per consegnare le istanze alle istituzioni. Focus delle proteste il dramma delle piccole e medie imprese, schiacciate dalla concorrenza sleale e dai costi insostenibili del mercato.