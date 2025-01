Lanazione.it - La domenica mattina da ’turisti per casa’. Alla scoperta della Pinacoteca Nazionale

Torna il tempo deiper. Daprossima riprendono gli itinerari invernali indoor a cura delle guide turistiche Federagit Confesercenti di Siena. Protagonista dell’edizione 2025, fino a maggio ogni primadel mese, sarà ladi Siena. Per febbraio, per il percorso di anteprima il protagonista sarà Giorgio Vasari. Nei 450 anni dscomparsa del grande biografo degli artisti, celebre in particolare per le sue ’Vite’, l’illustrazione di Turisti per Casa si incentrerà su una importante opera conservata nelladi Siena, La Resurrezione di Cristo. Grazie alle ricche collezionisarà possibile confrontare quest’opera con quelle di contemporanei d’eccezione del grande artista: Domenico Beccafumi e Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma.