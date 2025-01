Sport.quotidiano.net - Juventus-Benfica: Vlahovic dall'inizio. Le ultimissime sulle formazioni e orario tv

Torino, 29 gennaio 2025 - Lachiude questa prima fase di Champions League ospitando all'Allianz Stadium il. In campo europeo, i bianconeri vengonoo 0-0 in trasferta con il Bruges, che da una parte ha garantito loro l'accesso ai playoff, ma'altra ha quasi escluso i piemontesia corsa alla qualificazione diretta agli ottavi. I lusitani, ventunesimi in graduatoria, invece sono reduci dal rocambolesco ko in casa con il Barcellona: per non essere eliminatia competizione necessitano di un risultato positivo. I precedenti Laha perso sei degli otto precedenti contro ilnelle competizioni europee (1V, 1N), perdendo più volte in queste competizioni solo contro il Real Madrid (10). Ilha vinto tutte le sue quattro partite contro la Vecchia Signora in Coppa dei Campioni/Champions League ed è una delle tre squadre – con PSG (2/2) e Stoccarda (1/1) – che hanno vinto il 100% degli incontri contro i bianconeri nella competizione.