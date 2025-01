Ilrestodelcarlino.it - Joshua scalda la voce per l’Ariston. Il riminese canterà "La mia parola"

È scattato il conto alla rovescia per lui. Tra due settimane ildebutterà sul palco di Sanremo insieme a Guè Pequeno e a Tormento con La mia, brano prodotto e firmato da Shablo. Un pezzo dalle sonorità soul, con tratti gospel, e che strizza l’occhio alla musica black anni ’90. Tre voci, quelle di Guè, Tormento eche alintoneranno proprio la ‘’ del producer Shablo, vero artefice dell’insolita band. Una fusione di generazioni e stili diversi che si amalgamano insieme in un mix inedito in cui ognuno dei tre musicisti lascia la sua firma e soprattutto la sua. Per la serata delle cover gli artisti hanno scelto di condividere il palco con Neffa: duettando con lui sulle note di Aspettando il sole, il grande successo del cantautore campano, pubblicato nel 1996 e pietra miliare del successo dell’artista.