Il meccanismo dell’allerta meteo il Lamma | Difficile prevedere tre temporali sulla stessa zona

Firenze, 29 gennaio 2025 – Sottopassi allagati, strade invase dall’acqua, scuole a fare i conti con infiltrazioni: la bomba d’acqua che ieri mattina si è abbattuta su Firenze ha creato molti danni e disagi. Ma perché il capoluogo toscano non risultava in allerta arancione? Abbiamo girato la domanda airologi delil consorziorologico di riferimento per la regione, che ci ha spiegato le dinamiche alla base delle previsioni. Inconsueta quanto particolarmente rapida bomba d'acqua sul capoluogo, con cinquanta millimetri caduti. Invasi dall'acqua i sottopassi cittadini e la stazione di Rifredi. Ha fatto paura il Mugnone, da cui è passata la piena. Problemi nelle scuole Ebbene, il sistema di allerta si basaprevisione di specifici fenomenirologici e sulle soglie di pioggia stabilite.