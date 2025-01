I guardiani del destino | il significato del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

Il celebre scrittore Philip K. Dick è riconosciuto per i suoi contributi letterari al genere della fantascienza. Attraverso questa, egli proponeva molteplici riflessioni sui contemporanei processi manipolativi del tessuto sociale da parte delle strutture di potere, a cui si associa una dissimulazione della realtà. Dalle sue opere sono stati tratticult come Blade Runner o Minority Report, mentre moltissimi sono invece i titoli cinematografici o televisivi che a lui si ispirano anche solo vagamente. Tra i più recenti lungometraggi basati su una sua opera si ritrova Idel(qui la recensione), scritto, diretto e prodotto nel 2011 da George Nolfi.All'interno di esso si ritrovano una serie di importanti temi come il libero arbitrio, ile la fede umana in qualcosa che va al di là della nostra comprensione.