I Duo Striago in concerto per omaggiare Severi e Calandrini

Il 31 gennaio alle 21 la Sala Aurora di corso Garibaldi ospiterà ildel Duoin omaggio a due grandi maestri della chitarra, Michelangeloe Stefano. A esibirsi saranno Mario Strinati e Pietro Agosti (in foto), duo di giovani forlivesi che si dedicano alla musica sudamericana popolare per chitarra, ottenendo premi in concorsi di musica da camera internazionali, tra cui il terzo posto alla Guitar Foundation of America e alla Ligita Internazional Guitar Competition del 2023. La serata nasce per celebrare la memoria di, che per anni hanno formato le generazioni di studenti dell’ex Liceo Masini (ora Fondazione) e della scuola Messaggio Musicale Federico Mariotti, insegnando i segreti della chitarra classica. A concludere il, alcuni amici storici diche si esibiranno in brani tradizionali in ricordo dei due artisti scomparsi.